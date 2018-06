Die britische Handelskammer hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Großbritannien gesenkt.

Wie die BCC in London mitteilte, wird das Plus in diesem Jahr bei 1,3 Prozent liegen. Das sind 0,1 Punkte weniger als bisher. Für 2019 rechnet die Handelskammer mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,4 Prozent. Die Wirtschaft stecke in einer Flaute, hieß es. Dazu trügen Unsicherheiten rund um den Brexit bei. Aber auch internationale Entwicklungen wie ein möglicher Handelskrieg sowie steigende Ölpreise hinterließen ihre Wirkung.

