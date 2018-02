Bei den Verhandlungen über die Bildung einer Großen Koalition haben sich Unterhändler von CDU, CSU und SPD in weiteren Punkten geeinigt.

Nach Angaben der SPD-Politikerin Rehlinger wurde ein Anbauverbot für gentechnisch veränderte Pflanzen vereinbart. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner teilte mit, dass das sogenannte "Kükenschreddern" beendet werden solle. Landwirtschaftsminister Schmidt -CSU- kündigte für die Verbraucher ein "mehrstufiges Tierwohllabel" an. Man wolle preiswerte und keine billigen Lebensmittel unterstützen, sagte er. Als eine wesentliche Notwendigkeit sehe er die Einkommensstabilisierung für Landwirte.



Die künftige Bundesregierung wird nach Aussage von Umweltministerin Hendricks die Möglichkeit von Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Fahrzeugen prüfen. Ob Fahrverbote vermieden werden könnten, wisse man aber nicht, erklärte die SPD-Politikerin. Ziel aller drei Parteien sei es, dies zu verhindern.



Die Unterhändler der Parteien beraten derzeit in Berlin über bislang ungeklärte Fachthemen zur Bildung einer Großen Koalition. Strittig sind vor allem die Punkte Gesundheitspolitik und befristete Arbeitsverhältnisse. Außerdem stehen noch Vereinbarungen in den Bereichen Kommunen, Wohnen, Finanzen und Steuern aus.



Zuvor waren die Parteien zu getrennten Gesprächen zusammengekommen, um die weitere Verhandlungslinie festzulegen. Die drei Parteien wollen ihre Gespräche möglichst bis morgen abschließen. Allerdings waren im Vorfeld bereits der Montag und der Dienstag als optionale "Puffertage" für den Fall benannt worden, dass doch noch weiterer Beratungsbedarf besteht.



Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig forderte die Union zu mehr Kompromissbereitschaft auf. CSU-Generalsekretär Scheuer erklärte, man habe sich noch mit den zahlreichen Ausgabenwünschen der Fachpolitiker zu beschäftigen. Dabei geht es um Beschlüsse, die den in den Sondierungen vereinbarten Finanzrahmen von rund 46 Milliarden Euro bis 2021 sprengen würden.

