Große Koalition Beratungen zur inneren Sicherheit und zur Asylpolitik

Die Große Koalition will über die innere Sicherheit beraten. (dpa / picture-alliance / Wolfgang Kumm)

Die Parteivorsitzenden der Großen Koalition beraten heute mit Fachministern über ein Maßnahmenpaket zur inneren Sicherheit und zur Asylpolitik.

Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und der scheidende SPD-Chef Gabriel wollen in München unter anderem über die Überwachung sogenannter Gefährder sprechen. Zudem geht es um weitere Schritte, um Terroranschläge zu verhindern. An dem Treffen nehmen auch Bundesinnenminister de Maizière, sein bayerischer Kollege Herrmann sowie Bundesjustizminister Maas teil. Maas und de Maizière hatten nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember einen Zehn-Punkte-Plan zur Terrorismusbekämpfung vorgelegt, den die Große Koalition nun zügig umsetzen will.