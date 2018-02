Bei der SPD läuft heute Abend die Frist für Neumitglieder ab, die über einen Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen dürfen.

Wer bis 18 Uhr nicht im Mitgliederverzeichnis steht, darf nicht mitentscheiden. Hintergrund der Fristsetzung war der Aufruf von Gegnern einer Großen Koalition, der SPD beizutreten und mit Nein zu stimmen. In den vergangenen Wochen hatte es tausende Neueintritte gegeben. Für die Befragung der Basis sind etwa drei Wochen eingeplant. Zum Jahreswechsel hatte die SPD gut 440.000 Mitglieder.



Laut der "Rheinischen Post" befasst sich das Bundesverfassungsgericht mit der Zulässigkeit des Mitgliedervotums. Nach Angaben aus Karlsruhe liegen fünf Anträge dagegen vor. Vor vier Jahren hatten die Verfassungsrichter eine solche Befragung in einem Eilverfahren zugelassen.



Die Koalitionsverhandlungen werden heute fortgesetzt. Dabei geht es vor allem um strittige Fragen in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik. Die Beratungen sollen spätestens in der kommenden Nacht abgeschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.