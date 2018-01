Von Seiten der Union steht Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition nichts mehr im Wege.

Nach dem CDU-Vorstand hat heute auch der Vorstand der CSU Gesprächen mit der SPD zugestimmt. Generalsekretär Scheuer nannte die am Freitag vorgelegten Sondierungsbeschlüsse eine gute Basis, mit der die CSU sehr zufrieden sei.



In der SPD wird dagegen weiter um eine Entscheidung gerungen. JuSo-Chef Kühnert bekräftigte sein Nein zu einer Fortsetzung der Großen Koalition. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Nahles, warnte hingegen davor, die Sondierungsbeschlüsse mutwillig schlecht zu reden. Unterstützung bekam sie von den Gewerkschaften. DGB und Verdi verwiesen unter anderem auf die vereinbarte Stabilisierung des Rentenniveaus.



Angesichts der Debatte in der SPD appellierte der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Timmermans an das Verantwortungsgefühl der Sozialdemokraten. Er habe volles Verständnis für die Herausforderungen, vor der die SPD stehe, sagte Timmermans in Brüssel. Doch fände er es extrem schwierig, vor der Übernahme von Verantwortung zurückzuschrecken - insbesondere, wenn es wenige oder gar keine Alternativen gebe. Der Niederländer warnte vor Instabilität.

