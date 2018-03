Nach CDU und CSU hat auch die SPD ihre Ministerinnen und Minister für das neue Bundeskabinett benannt.

Finanzminister und Vizekanzler wird der bisherige Hamburger Bürgermeister Scholz. Das Außenministerium soll der bisherige Justizminister Maas führen. Der frühere SPD-Generalsekretär Heil übernimmt das Arbeits- und Sozialressort. Justizministerin wird die bisherige Familienministerin Barley.



Die Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Giffey, wechselt an die Spitze des Familienministeriums. Das Umweltressort schließlich bekommt die nordrhein-westfälische SPD-Generalsekretärin Schulze. Die Personalien waren schon vor der offiziellen Verkündung bekannt geworden.



Scholz, der auch Interims-Parteivorsitzender ist, sagte bei der Vorstellung der künftigen Kabinettsmitglieder, die SPD setze auf eine Mischung aus Fachkompetenz und der Fähigkeit, große Apparate zu führen. Er hob die gleichmäßige Verteilung der Posten zwischen Frauen und Männern hervor.



CDU, CSU und SPD wollen am Montag den Koalitionsvertrag unterschreiben. Am Mittwoch soll Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag wiedergewählt werden. Dann wird auch das neue Kabinett vereidigt. 171 Tage nach der Bundestagswahl hätte Deutschland dann eine neue Regierung.



Die neue Bundesregierung im Überblick:

Bundeskanzlerin: Angela Merkel (CDU)



CDU-Minister:

Ursula von der Leyen (Verteidigung)

Peter Altmaier (Wirtschaft)

Julia Klöckner (Landwirtschaft)

Anja Karliczek (Bildung)

Jens Spahn (Gesundheit)



CSU-Minister:

Horst Seehofer (Innen)

Andreas Scheuer (Verkehr)

Gerd Müller (Entwicklung)



SPD-Minister:

Olaf Scholz (Finanzen, Vizekanzler)

Heiko Maas (Auswärtiges)

Franziska Giffey (Familie)

Katarina Barley (Justiz)

Svenja Schulze (Umwelt)

Hubertus Heil (Arbeit & Soziales)

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.