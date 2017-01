Große Koalition Gabriel sieht Mitverantwortung von CDU/CSU an EU-Krise

Der SPD-Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel will nicht als Kanzlerkandidat antreten. (picture alliance / Peter Steffen/dpa)

SPD-Chef Gabriel übt heftige Kritik am Koalitionspartner.

Die bisherige Politik von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble hätten entscheidend zu der tiefen Krise in der Europäischen Union beigetragen, betonte Gabriel in einer schriftlichen Erklärung. Das unerbittliche Festhalten an der Austeritäts-Politik habe zu einer hohen Arbeitslosigkeit in den anderen EU-Ländern beigetragen. Eine Folge davon sei das Erstarken antieuropäischer populistischer Parteien. Die SPD wolle eine Korrektur dieses Kurses. Das werde mit CDU und CSU aber nicht gelingen. Die Zusammenarbeit mit den Unionsparteien habe daher ihre Grenze erreicht. Gabriel betonte, die SPD wolle nach der Großen Koalition nun einen glaubwürdigen Neuanfang.