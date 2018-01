Der Landesvorstand der Hamburger SPD empfiehlt die Aufnahme von Verhandlungen mit den Unionsparteien über die Bildung einer neuen Bundesregierung. Der Beschluss sei einvernehmlich gefasst worden, teilte die SPD gestern Abend mit.

Hamburg entsendet 15 Delegierte zum Bundesparteitag am Sonntag. Die SPD-Spitze will in Bonn auf der Grundlage des Sondierungsergebnisses darüber entscheiden lassen, ob sie über eine Neuauflage der Großen Koalition verhandelt. Angesichts großer Bedenken in Teilen der Partei ist der Ausgang ungewiss. Der Parteivorsitzende Schulz wirbt derzeit in den eigenen Reihen um Zustimmung. Im Anschluss an Beratungen mit Parteitags-Delegierten aus dem Rheinland sagte Schulz in Düsseldorf, die Entscheidung sei zwar für viele schwierig. Er gehe aber davon aus, eine Mehrheit zu bekommen. Heute will Schulz bei den Sozialdemokraten aus Bayern und Rheinland-Pfalz um Zustimmung werben.

