Große Koalition Haushaltsüberschuss 2016 fließt in Flüchtlingsrücklage

Der Haushaltsüberschuss 2016 geht in die Rücklage für die Flüchtlingspolitik. (dpa/picture-alliance/Daniel Reinhardt)

Der Haushaltsüberschuss 2016 fließt offenbar komplett in die Flüchtlingsrücklage der Bundesregierung.

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Vertreter der Großen Koalition. Demnach konnten sich die Fraktionschefs von Union und SPD, Kauder und Oppermann, nicht auf eine andere Verwendung der Mittel in Höhe von 6,2 Milliarden Euro einigen. Damit bleibt es bei der gesetzlichen Regelung, wonach Etat-Überschüsse in die Rücklage gehen. Die Union wollte mit dem Geld Schulden tilgen, die SPD wollte es für Investitionen in die digitale Infrastruktur verwenden.