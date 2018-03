Der Energiestaatssekretär Rainer Baake hat vor der Bildung einer neuen Großen Koalition übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Rücktritt eingereicht.

Der Grünen-Politiker gilt als Experte in Klima- und Energiefragen und hat seit vier Jahren als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium gearbeitet. Nun will er nach eigenen Angaben die Klimapolitik im neuen Koalitionsvertrag nicht mittragen. Er könne nicht von sich behaupten, sich in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Politiken und Zielen der Regierung zu befinden, hieß es in einem von der taz zitierten Schreiben an den designierten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Baake war von Sigmar Gabriel ins Wirtschaftsministerium geholt worden.



Union und SPD haben im Koalitionsvertrag unter anderem eingeräumt, dass es eine "Handlungslücke" bei der Erreichung des Klimaziels 2020 gibt. Beide Seiten betonen darum, dass sie auf jeden Fall das Ziel für 2030 erreichen wollen. Baake bezeichnete die klimapolitischen Ziele im Koalitionsvertrag als "herbe Enttäsuchung".

