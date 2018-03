Energiestaatssekretär Baake hat vor der Bildung einer neuen Großen Koalition übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Rücktritt eingereicht.

Der Grünen-Politiker gilt als Experte in Klima- und Energiefragen und war seit vier Jahren Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. In einem Brief an den designierten Ressortchef Altmaier erklärte er nun offenbar, die Klimapolitik der künftigen Regierung könne er nicht mittragen. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sei aus seiner Sicht in den Bereichen Energiewende und Klimaschutz eine herbe Enttäuschung.

