Vor der morgigen Klausurtagung der Spitzen der Koalitionsfraktionen in Bayern haben führende SPD-Politiker die Union zu mehr Sachpolitik aufgerufen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Lauterbach, sagte der "Welt am Sonntag", mit Alleingängen, Pseudodebatten und Ego-Interventionen einiger Unionsminister gehe es so nicht weiter. Er nannte namentlich Innenminister Seehofer, Verkehrsminister Scheuer und Gesundheitsminister Spahn. Der Erfolg der Bundesregierung hänge davon ab, ob man den Koalitionsvertrag jetzt konsequent umsetze, betonte Lauterbach.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig warf CDU und CSU in derselben Zeitung vor, Debatten über die Flüchtlingspolitik zu provozieren. So entstehe der Eindruck, dass man sich nur mit diesem Thema beschäftige. Dabei gebe es viele wichtige Aufgaben, etwa bei der Pflege.

