Angesichts der Kritik in der SPD am Sondierungsergebnis will Parteichef Schulz am Abend in Dortmund noch einmal für eine Neuauflage der Großen Koalition werben.

Er nimmt dazu an einer Vorbesprechung der westfälischen Delegierten zum SPD-Bundesparteitag am Sonntag teil. Morgen trifft er in Düsseldorf mit rheinischen Delegierten zusammen. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Schäfer widersprach dem Eindruck, dass die Basis in Nordrhein-Westfalen besonders kritisch zu dem Sondierungspapier stehe. Man wolle lediglich Klarheit, sagte er im Deutschlandfunk. Der NRW-Landesverband ist der größte der SPD.



JuSo-Chef Kühnert bekräftigte sein Nein zu einer Fortsetzung der Großen Koalition. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Nahles, warb dafür. Im Deutschlandfunk warnte sie davor, die Sondierungsbeschlüsse mutwillig schlecht zu reden.



Von Seiten der Union steht Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition nichts mehr im Wege. Nach dem CDU-Vorstand stimmte heute auch der Vorstand der CSU Gesprächen mit der SPD zu.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.