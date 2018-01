Am zweiten Tag der Sondierungen zwischen Union und SPD steht die Europapolitik im Mittelpunkt. Einige Politiker haben ein positives Fazit des Sondierungs-Auftakts gestern gezogen. Unionsfraktionschef Kauder erklärte, es seien gute Fortschritte erzielt worden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Politiker Laschet sprach von Fortschritten, ebenso wie SPD-Generalsekretär Klingbeil. Auch SPD-Chef Schulz hat sich inzwischen geäußert.

Eine neue Bundesregierung sollte nach Schulz' Ansicht eine gestaltende Rolle in der Europäischen Union spielen. Er hoffe, dass es bei den Sondierungen mit CDU und CSU Ergebnisse geben werde, sagte Schulz in Berlin vor der nächsten Gesprächsrunde. Deutschland müsse wieder zum Motor der Europapolitik werden. Mit Blick auf die gestrige erste Runde sprach Schulz von einer konstruktiven Atmosphäre.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte vor dem Beginn des zweiten Sondierungstages in Berlin: "Es waren gestern sehr gute, sehr konzentrierte Gespräche. Mein Eindruck ist, dass wir gut vorankommen. Wir sind gleich in die Sacharbeit eingestiegen", fügte Laschet hinzu, der für die CDU in der Arbeitsgruppe Energie/Klimaschutz/Umwelt verhandelt. Unionsfraktionschef Volker Kauder erklärte, es seien gute Fortschritte erzielt worden. Verhaltener äußerte sich dagegen der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der CDU-Politiker sagte, es werde in den Sondierungen sehr viel darüber gesprochen, Geld auszugeben.



SPD-Generalsekretär Klingbeil hatte sich ebenfalls prinzipiell hoffnungsvoll geäußert, dass die Sondierung eine gute Richtung einschlagen könnte. Anders beurteilt das die Vorsitzende des Thüringer Landesverbands, Taubert. Sie sagte im Deutschlandfunk, man sei in Thüringen skeptisch, ob wichtige Themen in einer Großen Koalition angepackt werden könnten. In der Vergangenheit habe man vor allem mit der CSU Probleme gehabt. "Worte haben da manchmal eine Halbwertszeit, die nicht befriedigend ist", so Taubert. Auch jetzt sehe sie mit Sorge, "was aus der Boygroup um Alexander Dobrindt verlautbart" werde.



Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Union und SPD von einem finanziellen Spielraum von 45 Milliarden Euro ausgingen. Einig sei man sich, dass der Spitzensteuersatz von 42 Prozent erst ab einem zu versteuernden Einkommen von rund 60.000 Euro greifen soll. Bislang liegt die Grenze bei etwa 54.000 Euro. Zudem sollen kleine und mittlere Einkommen entlastet werden.



Die Sondierungsgespräche sind bis Donnerstag angesetzt. Ob Koalitionsverhandlungen folgen, hängt auch von der Entscheidung des SPD-Sonderparteitags am 21. Januar ab.

