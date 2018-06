SPD-Schatzmeister Nietan hat die von der Großen Koalition geplante Ausweitung der staatlichen Parteienfinanzierung verteidigt.

Es gehe nicht darum, schönere Parteizentralen zu bauen, sondern um die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Parteien, sagte Nietan im Deutschlandfunk. Die SPD bekomme durch ihr schlechtes Ergebnis bei der Bundestagswahl derzeit im Jahr 1,6 Millionen Euro weniger. Zudem sei in den vergangenen Jahren die politische Arbeit durch die Nutzung von digitalen Kanälen viel aufwendiger geworden. Es gehe auch darum, auf Augenhöhe mit Feinden der Demokratie zu kommen, die all ihr Geld nur in eine Propagandaschlacht in den neuen Medien steckten.



Morgen entscheidet der Bundestag über die Pläne der schwarz-roten Koalition, die Obergrenze für die Parteienfinanzierung von 165 Millionen Euro in diesem Jahr auf 190 Millionen im kommenden Jahr anzuheben. Die Oppositionsparteien kritisieren den Inhalt des Gesetzes und werfen der Koalition vor, es im Hauruckverfahren durch den Bundestag zu peitschen. Die Linkspartei kündigte an, eine Klage zu prüfen. Mit dem Vorhaben beschädigten Union und SPD das Vertrauen in Politik und Demokratie, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Korte, der Deutschen Presse-Agentur.

