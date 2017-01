Große Koalition SPD will Nachtragshaushalt blockieren

Die Bundesbank hat 2015 einen Gewinn von rund 3,2 Milliarden Euro gemacht. (dpa/picture-alliance/Daniel Reinhardt)

Die SPD will wegen des Streits mit der Union über die Verwendung der Milliardenüberschüsse aus dem Bundeshaushalt den Nachtragshaushalt für 2016 vorerst blockieren.

Weil es keine Verständigung darüber gebe, was mit den 6,2 Milliarden Euro passieren solle, werde in dieser Woche der Nachtragshaushalt nicht verabschiedet werden können, sagte SPD-Fraktionschef Oppermann in Berlin. Morgen wollte sich eigentlich der Haushaltsausschuss damit befassen, am Freitag dann der Bundestag darüber abstimmen. - Finanzminister Schäuble will mit dem Überschuss Schulden tilgen, die Sozialdemokraten bestehen auf Investitionen. Mit dem Nachtragshaushalt soll das kommunale Investitionsprogramm des Bundes um 3,5 Milliarden auf sieben Milliarden Euro aufgestockt werden.