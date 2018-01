Einen Tag nach der Entscheidung der SPD für Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien haben die drei Parteivorsitzenden am Abend in Berlin beraten.

Das Treffen von SPD-Chef Schulz, der CDU-Vorsitzenden Merkel und CSU-Chef Seehofer fand in der Parteizentrale der CDU in Berlin statt. Über Ergebnisse wurde nichts bekannt. Das Gespräch dauerte gut eineinhalb Stunden. Bei seinem Eintreffen hatte Schulz erklärt, Ziel sei, Deutschland eine neue Regierung zu geben, die das Leben der Menschen besser mache und die den internationalen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland gerecht werde.



Gestern hatten die Sozialdemokraten auf einem Sonderparteitag in Bonn für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. Die SPD hat für diese Woche zunächst weitere interne Beratungen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.