Die SPD diskutiert weiterhin darüber, ob sie erneut eine Große Koalition eingehen will. Führende SPD-Politiker verlangten Nachverhandlungen des mit den Unionsparteien ausgehandelten Sondierungsergebnisses.

Der stellvertretende Vorsitzende Stegner sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", die SPD könne nur eine Koalition eingehen, wenn die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen falle. Ähnlich äußerte sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer. Sie sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man werde versuchen, in den Koalitionsverhandlungen noch Erfolge zu erzielen. Auch über die Bürgerversicherung werde man noch einmal sprechen müssen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller forderte mehr Anstrengungen auf dem Wohnungsmarkt.



Gestern sprach sich ein SPD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt mit einer Stimme Mehrheit gegen Koalitionsverhandlungen mit der Union aus. In der Diskussion betonten viele Parteimitglieder, dass im Sondierungspapier zu wenige sozialdemokratische Inhalte zu finden seien.



Die CSU forderte SPD-Chef Schulz auf, die Diskussionen innerhalb der Sozialdemokratie über die Ergebnisse der Sondierungen zu beenden. Landesgruppenchef Dobrindt sagte der "Bild am Sonntag", Schulz müsse jetzt zeigen, dass die SPD ein verlässlicher Koalitionspartner sein könne und er den Zwergenaufstand in den Griff bekomme. Bayerns Finanzminister Söder erklärte, die von allen Delegationen einstimmig beschlossene 28-seitige Vereinbarung gelte und sei fast schon ein Koalitionsvertrag.



Die SPD entscheidet über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU auf einem Sonderparteitag in einer Woche.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.