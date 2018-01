Die SPD diskutiert intensiv darüber, ob sie eine neuerliche Koalition mit CDU und CSU eingehen will. Gestern Abend beschloss ein Landesparteitag in Sachsen-Anhalt einen Antrag, der sich gegen Verhandlungen über eine Zusammenarbeit mit der Union auf Bundesebene ausspricht.

Viele Parteimitglieder sind der Auffassung, dass in den Ergebnissen der am Freitag abgeschlossenen Sondierungsgespräche zu wenige sozialdemokratische Inhalte zu finden sind.



Auch führende SPD-Politiker, die sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aussprechen, sind dieser Meinung und verlangen Nachverhandlungen des Sondierungsergebnisses. So sagte der stellvertretende Vorsitzende Stegner der "Welt am Sonntag", die SPD könne nur eine Koalition eingehen, wenn die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen falle. Generalsekretär Klingbeil will dieses Thema ebenfalls erneut auf die Agenda setzen, außerdem die Bürgerversicherung, die die SPD in den Sondierungen ebenfalls nicht durchsetzen konnte. Berlins Regierender Bürgermeister Müller verlangte mehr Anstrengungen auf dem Wohnungsmarkt. - Über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU entscheidet ein Sonderparteitag der SPD in einer Woche.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.