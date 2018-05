Deutschland hat der EU-Kommission zufolge großen Stromverbrauchern eine Zeit lang unrechtmäßig Rabatte gewährt.

Mit der Entscheidung, in den Jahren 2012 und 2013 einige Stromabnehmer von den Netzentgelten zu befreien, habe die Bundesregierung gegen Beihilferegeln verstoßen, teilte die Behörde in Brüssel mit. Allein für das erste Jahr seien dies Schätzungen zufolge 300 Millionen Euro gewesen. Deutschland müsse die illegalen Beihilfen nun zurückfordern.



Netzentgelte sind ein Teil der Stromkosten, die alle an das Netz angeschlossenen Verbraucher entrichten müssen.

