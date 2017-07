In Italien hat die Polizei bei einem Großeinsatz über 100 mutmaßliche Mitglieder der Mafia-Organisation 'Ndrangheta festgenommen.

Mehr als 1.000 Beamte hätten mit Hubschraubern und Spürhunden deren Verstecke aufgespürt, teilte die Polizei mit. Gegen die Verdächtigen lagen Haftbefehle vor. Ihnen wird unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Betrug, Erpressung sowie illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Sie gehören nach Polizeiangaben ingesamt 24 Mafia-Familien in Kalabrien an. Die 'Ndrangheta ist in den vergangenen Jahren zur mächtigsten Mafia-Organisation Italiens aufgestiegen. Dem Jahresbericht der nationalen Antimafia-Behörde zufolge hat sie alle wichtigen Bereiche der italienischen Gesellschaft infiltriert.