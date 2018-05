Dass Ferrari beim fünften Rennen dieser Saison "nicht in der Lage gewesen ist, das starke Tempo von Mercedes zu halten", habe ihn überrascht, sagte Anno Hecker in der Sendung "Sport am Sonntag".

Eigentlich beobachte der Redakteur der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in dieser Saison einen "knallharten Wettkampf" zwischen Ferrari und Mercedes. Eine Vorentscheidung könne man aus dem Rennen von Barcelona seiner Meinung nach nicht ablesen. In der Gesamtwertung führt aktuell Lewis Hamilton.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.