Papst Franziskus hat zum Auftakt der Ostertage im Gefängnis von Paliano Häftlingen die Füße gewaschen, die gegen die Mafia ausgesagt haben.

Zwei der reuigen Mafiosi verbüßen in der Anstalt südöstlich von Rom eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zu der Gruppe gehörten auch zwei Frauen und ein Muslim, der demnächst getauft werden soll. Die Fußwaschung sei keine folkloristische Zeremonie, sagte der Papst vor den Häftlingen. Sie erinnere vielmehr an das, was Jesus Christus getan habe.