Was ist nur aus diesem Bund geworden, der vor 60 Jahren in Rom geschlossen wurde? Es ist in diesen Zeiten nicht schwer, auf diese Frage eine trübsinnige Antwort zu geben. Im Jahr des Gründungsjubiläums steht die Europäische Union mit dem Brexit vor einer historischen Abspaltung. Erstmals in ihrer Geschichte kehrt sich die Dynamik um, die bis dahin zu einer steten Ausweitung und Vertiefung der Gemeinschaft geführt hatte.

Die Bruchkante zwischen europäischem Festland und den britischen Inseln war seit jeher geografisch und historisch klar vorgezeichnet. Schwerer erkennbar und gerade deswegen umso beunruhigender sind die Spannungen in der politischen Tektonik des europäischen Kontinents. Sie verlaufen zwischen Ost und West und decken nicht allein unterschiedliche Entwicklungszustände von Mitgliedsstaaten der EU auf, sondern vor allem eine erschreckende Kluft zwischen Grundbegriffen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie dem Verständnis von nationaler und europäischer Identität.

Es ist kennzeichnend für die jeweils spezifische Dramatik dieser Zerfallstendenzen, wie die Europäische Union sie mit rechtsförmigen Verfahren zu strukturieren und einzuhegen versucht: Für den Brexit wird unmittelbar nach den Feierlichkeiten in Rom ein Verhandlungsprozess beginnen, dem die europäischen Verträge immerhin zeitlich einen klaren Rahmen sowie einen Zielpunkt, nämlich das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU, setzen.

Ein unschönes Bild der EU

Den tiefergehenden Konflikt über ihre demokratische Identität dagegen trägt die Union zugleich in einem Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen aus. Seine Unzulänglichkeiten werden immer deutlicher, je länger es sich hinzieht. Es mangelt an adäquaten Sanktionen gegen einen Mitgliedsstaat, der den rechtsstaatlichen Grundkonsens aufkündigt, der Europa zusammenhalten muss.

Gleiches gilt schon viel länger für Ungarn, künftig möglicherweise auch für Bulgarien und Rumänien. Je näher man hinschaut, desto unschöner scheint das Bild zu werden, das die Europäische Union in ihrem Jubiläumsjahr abgibt.

Deswegen ist ein Jubiläum wie das, das am Wochenende in Rom begangen wird, auch eine Gelegenheit zu einem Perspektivwechsel. Der Blick auf die gesamte 60-jährige Geschichte der europäischen Integration setzt Erreichtes, Bedrohtes und Versäumtes in ein anderes Verhältnis als die Fixierung auf die gegenwärtigen Probleme. In einer Bilanz, die die ganze historische Spanne zugrunde legt, wird das Maß des Erfolges sichtbar, den Europa sich zugute schreiben kann. Zu Recht erinnert die Europäische Kommission in dem Weißbuch, in dem sie kürzlich mögliche Entwicklungsszenarien für die EU vorgezeichnet hat, vor allem an die Frieden stiftende Dimension des Einigungsprozesses.

Als Helmut Kohl die Einführung des Euro einst als Teil dieses Friedensprojekts bezeichnete, wurde er vor seinen Kritikern belächelt. Wer noch heute behauptet, das Friedensnarrativ tauge nicht mehr, um künftige Generationen vom Wert der europäischen Einigung zu überzeugen, der muss den Blick auf die unmittelbaren Nachbarregionen in der Ukraine, im Nahen Osten, in Nordafrika wenden, um den Wert Europas für seine Bürger zu erfassen.

Die Bürger sind gefordert

Die Bilder der Staats- und Regierungschefs, die sich in Rom versammeln, täuschen leicht darüber hinweg, dass die Bürger es sind, in deren Händen die Zukunft der Europäischen Union liegt. Mehr als die Rede vom Europa als reines "Elitenprojekt" es suggeriert, waren es immer auch engagierte Bürger Europas, die den Einigungsprozess von Beginn an mit vorangetrieben haben. Jugendliche Europäer haben in den 50er-Jahren Schlagbäume an den Grenzen geöffnet und vorweggenommen, was eine spätere Generation von Politikern in Schengen besiegelte.

200.000 Studierende beleben jedes Jahr als Teilnehmer an den Erasmus-Stipendien die Idee eines grenzenlosen Europas. Millionen Wähler haben über Jahrzehnte verhindert, dass national-populistische Parteien in den Mitgliedsstaaten die Mehrheit erringen und das Rad der europäischen Geschichte zurückdrehen.

Tausende Menschen treffen sich in jüngster Zeit seit Wochen jeden Sonntag auf Plätzen deutscher und anderer europäischer Städte, um Europafahnen zu schwenken und zu beweisen, dass niemand so einfach behaupten kann, "die Leute" oder gar "das Volk" hätten genug von Europa. Die Zahl der Demonstranten, die sich unter dem Motto "Pulse of Europe" versammeln, ist zuletzt von Woche zu Woche sprunghaft gestiegen und könnte morgen neue Rekordzahlen erreichen.

Das wichtigste Signal für die Zukunft Europas.

Wenn am Ende dieser Woche nicht nur die Bilder vom Politiker-Gipfel in Rom, sondern auch die von den Pro-Europäischen Demonstranten in Frankfurt, Köln, München, Berlin, Paris und Dutzenden weiteren Städten die Berichte über das Gründungsjubiläum prägen, wird dies das wichtigste Signal für die Zukunft Europas sein.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.