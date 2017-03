Die Grünen fordern einen Lieferstopp für deutsche Brennelemente an das belgische Atomkraftwerk Tihange.

Bei einem Austritt von Radioaktivität wären Teile der deutschen Bevölkerung von einem Super-Gau betroffen heißt es in einem Brief an Bundesumweltministerin Hendricks, aus dem die "Rheinischen Post" zitiert. Der Export von Brennelementen dürfe nach dem Gesetz nur genehmigt werden, wenn diese nicht in einer die Sicherheit Deutschlands gefährdenden Weise verwendet würden. Störfälle und tausende Risse im Reaktordruckbehälter stellten jedoch eine solche Gefahr dar, argumentieren der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Krischer, und deren atompolitische Sprecherin Kotting-Uhl in dem Schreiben.



Die Bundesregierung hatte vor einem Jahr aus Sicherheitsgründen eine Betriebspause für den Reaktor Tihange gefordert. Belgien lehnte dies ab.