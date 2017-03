Die Grünen fordern einen Bundestags-Untersuchungsausschuss im Fall Amri.

Mit Blick auf neue Ungereimtheiten über den Umgang der Behörden mit dem Berlin-Attentäter sagte der stellvertretende Fraktionschef von Notz im ZDF, die Arbeit könne in drei bis vier Wochen beginnen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass alle fraktionsübergreifend an einem Strang zögen. Es gelte zu klären, was schiefgelaufen sei im Vorfeld des Angriffs von Amri Mitte Dezember auf einem Weihnachtmarkt, bei dem zwölf Menschen starben. - Auslöser der Diskussionen sind Medienberichte, nach denen das Berliner Landeskriminalamt auch nach der Einstellung der Observation des Mannes diesen als Sicherheitsrisiko einstufte. Daraufhin wurde laut Rundfunk Berlin-Brandenburg eine weitere Beobachtung gerichtlich genehmigt. Geschehen sei anschließend

aber nichts.