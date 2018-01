Die neue Bundesvorsitzende der Grünen, Baerbock, hat den ostdeutschen Landesverbänden eine größere Unterstützung der Gesamtpartei zugesichert.

Sie wolle die Probleme im ländlichen Raum in den Fokus ihrer Partei rücken, sagte Baerbock der in Potsdam erscheinenden "Märkischen Allgemeinen". Deshalb müssten die Bundespolitiker der Grünen bei den kommenden Landtags- und Kommunalwahlen in den strukturschwachen Regionen stärker präsent sein. Baerbock betonte, wenn die Daseinsvorsorge vor Ort nicht gesichert sei, schwinde auch das Vertrauen der Menschen in den Staat.



Die Grünenvorsitzende warb zugleich für einen schnelleren Kohleausstieg. Ihre Partei werde sich dafür einsetzen, dass Union und SPD in diesem Punkt bei ihren Koalitionsverhandlungen nachlegten.

