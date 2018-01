Die Kandidatin für den Bundes-Vorsitz der Grünen, Piel, spricht sich für eine breitere thematische Aufstellung ihrer Partei aus.

Die Grünen könnten mehr, als sich um das Klima, die Wälder und die Luft zu kümmern, sagte Piel im Deutschlandfunk. Ihre Partei habe auch gute Konzepte für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Die Grünen-Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag kritisierte die Linkspartei. Diese sei in weiten Teilen regierungsunwillig, so dass die Verantwortung bei den Grünen liege, linke Themen in eine Koalition einzubringen. Es brauche ein starkes Gegengewicht zu Rechtspopulisten, betonte Piel.



Weitere Kandidaten für den Grünen-Parteivorsitz sind die brandenburgische Bundestagsabgeordnete Baerbock und Schleswig-Holsteins Umweltminister Habeck. Die bisherigen Co-Chefs Peter und Özdemir hatten angekündigt, nicht wieder für das Amt zu kandidieren. Die Grünen wählen in diesem Monat ihre neue Doppelspitze.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.