Grüne Kritik an Bahnpolitik der Bundesregierung

Die Grünen fordern einen neuen Bahn-Chef, der offen für eine "neue Bahnreform" ist. (dpa / picture-alliance / Oliver Berg)

Die Grünen kritisieren die Bahnpolitik der Bundesregierung als verfehlt.

Die Deutschen Bahn lasse eine klare Strategie vermissen, heißt in einem offenen Brief an Kanzlerin Merkel, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Unterzeichnet haben das Schreiben unter anderem Parteichef Özdemir und der Fraktionsvorsitzende Hofreiter. Der zurückgetretene Bahnchef Grube hinterlasse ein Unternehmen in der Krise, heißt es weiter. Zwischen Management, Aufsichtsrat und dem Bund als Eigentümer gebe es kein Vertrauen mehr. Die Grünen kritisieren auch das Engagement Merkels für das umstrittene Milliardenprojekt Stuttgart 21.