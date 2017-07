Der Einfluss des türkischen Präsident Erdogan auf Einrichtungen in Deutschland muss nach Ansicht der Grünen begrenzt werden.

Der Bundesgeschäftsführer der Partei, Kellner, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Ankara versuche über die Religionsbehörde Diyanet die deutsche Innenpolitik zu beeinflussen. Dies müsse ein Ende haben. Kellner verwies

darauf, dass Freitagspredigten für Moscheen in Deutschland in der Türkei geschrieben würden. Der Grünen-Politiker verlangte, dass die Imame in der Bundesrepublik ausgebildet werden sollten.