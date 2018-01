Die Grünen werfen den Unterhändlern von Union und SPD die Aufgabe von Klimaschutz-Zielen vor.

Zum Auftakt des Grünen-Parteitags in Hannover sagte die Parteivorsitzende Peter, die Unterhändler verbummelten den Kohleausstieg in einer Kommission, rissen die Ziele und gefährdeten damit die Energiewende. In den Sondierungen hatten sich Union und SPD darauf verständigt, unter Umständen von den ursprünglichen Klimazielen 2020 abzurücken.



Peter wird, genau wie der Ko-Vorsitzende Özdemir, nicht mehr für das Amt kandidieren. Beide werden am Abend verabschiedet. Zur Wahl stellen sich der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck, die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Baerbock und die niedersächsische Fraktionschefin Piel. Habeck hatte angekündigt, im Fall seiner Wahl zum Parteivorsitzenden sein Amt als Umweltminister noch einige Zeit weiterführen zu wollen. Das verbietet die Satzung der Grünen derzeit. Auf dem Parteitag wollen die Delegierten deshalb noch am Abend über eine Satzungsänderung abstimmen, mit der die Trennung von Partei- und Regierungsamt gelockert werden soll.



Der Parteitag in Hannover dauert bis morgen.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.