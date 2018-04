Der Bundestag in Berlin hat kontrovers über das geplante EU-Verbot für drei Insektizide debattiert, die als Gefahr für Wild- und Honigbienen gelten.

Die EU-Kommission will die Nutzung der drei Neonikotinoide auf Gewächshäuser beschränken. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will dem Freilandverbot in Brüssel zustimmen.



Während Abgeordnete der Linkspartei und der Grünen ein noch weitreichenderes Verbot forderten, kritisierte die FDP das Vorhaben als Gefahr für die Landwirtschaft. Schon heute gebe es kaum noch eine Auswahl an Pflanzenschutzmitteln, sagte die FDP-Abgeordnete Konrad. Klöckner widersprach dem. Das Verbot gefährlicher Stoffe sei auch im Interesse der Landwirtschaft, denn diese sei auch auf die Bestäubungsleistung der Bienen angewiesen. Was der Biene schade, komme vom Markt, so die CDU-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.