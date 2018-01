Auf der Suche nach dem besten Parteilied rauchten den Grünen heute Morgen die Köpfe: "Karl der Käfer"? "Mein Freund, der Baum" oder doch Rockröhre Ina Deter und ihr Klassiker "Neue Männer braucht das Land?" Das jedenfalls haben die Delegierten auf diesem Parteitag wörtlich genommen. Die Wahl von Robert Habeck und von Annalena Baerbock ist die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Die beiden - 37 und 48 Jahre alt - stehen für einen Generationenwechsel bei den Grünen, sie haben starken Rückhalt in der Parteiführung und an der Basis. Sie wollen grüne Kernthemen - Klimaschutz, Europa, den Kampf gegen Kinderarmut - vorantreiben und für die gesamte Partei sprechen, nicht nur für einen Flügel.

Baerbocks Kandidatur im Dezember war eine Überraschung

Was für ein Riesenschritt: Keine acht Wochen ist es her, dass die Grünen auf einem Parteitag direkt nach den geplatzten Jamaika-Sondierungen ihre Wunden leckten – jetzt aber haben sie die Schockstarre ein ganzes Stück weit überwunden und zetteln gleich mal parteiintern eine Mini-Revolution an: Der Wahlsieger und Jamaika-Brückenbauer Habeck darf in Schleswig-Holstein noch acht Monate Minister bleiben, auch wenn er jetzt Parteichef ist – das ist kein Tabubruch, sondern kluge Strategie. Die Abstimmung über diese Satzungsänderung glich am späten Freitagabend einem Mitternachts-Krimi, und doch fiel das Ergebnis am Ende deutlicher denn je aus: Mit weit mehr als der nötigen Zweidrittelmehrheit gewähren die Grünen ihrem neuen Chef nun die eingeforderte Beinfreiheit. Und sie haben sich zum ersten Mal in der Geschichte der Partei für zwei Realos an der Parteispitze entschieden. Das wiederum ist ein Sieg vor allem für Annalena Baerbock. Denn während ihr Co-Vorsitzender schon länger im Blitzlichtgewitter der Medien badet, war Baerbocks Kandidatur im Dezember eine Überraschung, die nur Eingeweihte schon seit längerem erwartet hatten. Die 37-Jährige, die ihren Wahlkreis in Brandenburg hat, also im Osten, wo die Grünen traditionell schwach sind, kann ganze Passagen aus internationalen Klimaschutz-Abkommen in Sekundenschnelle zusammenfassen. Und sie legt sich derart mit der Kohlelobby an, dass die FDP alt aussieht.

Das neue Spitzenduo geht zudem mit einem großen und für grüne Verhältnisse ungewöhnlichen Vorteil an die Arbeit. Selten nämlich haben die Grünen so an einem Strang gezogen wie in diesen Tagen. Nicht nur heute, als sie sich in der zeitweise überfüllten Parteitags-Halle drängelten wie auf einem Schulfest, sondern auch schon in den Wochen zuvor. Wohl kein Joint, aber doch der Geist von Jamaika wirkt nach, bis heute ist stolz vom Grünen Sondierungsteam als der "Wilden 14" die Rede. Vier Wochen lang interessierte sich auf einmal das ganze Land für Kohle und Klima – und am meisten waren darüber die Grünen selbst überrascht. Genau dieses Momentum – dieses Gespür für die wichtigen gesellschaftspolitischen Themen – muss jetzt ihr Ansporn bleiben. Schluss mit dem Jamaika-Blues, ab jetzt kommt Rock 'n' Roll, sagt Robert Habeck.

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen fest im Blick

Eines kommt den Grünen dabei zugute: Je mehr offene Flanken die mögliche neue GroKo bietet, desto größer die Chancen der Grünen. Völlig ungeniert kündigen sie an, ab sofort in den Milieus der anderen zu fischen – und haben dabei die Landtagswahlen in Bayern und Hessen schon fest im Blick. Die Botschaft geht an Union und FDP. Robert Habeck macht hingegen Martin Schulz und Sarah Wagenknecht nervös: Links hat derzeit keinen politischen Ort – so rief Habeck heute provokant in den Saal, und das gleich verbunden mit dem Ruf nach Umverteilung und einem gerechteren Steuersystem. Die Achillesferse der Grünen bleibt aber die Flüchtlingspolitik. Hier müssen wir endlich konkreter werden, heißt es. Und ehrlicher. Wie umgehen mit der Frage sicherer Herkunftsstaaten, mit umstrittenen Flüchtlingslagern in Nordafrika oder der Festung Europa im Mittelmeer? Die Antworten stehen aus. Immerhin ist Robert Habeck heute das Kunststück gelungen, den Bogen zwischen uns und denen zu schlagen: "Die Menschen verrecken im Mittelmeer und wir sind ein Teil davon!" Wie wahr und doch in diesen drastischen Worten selten gehört in der deutschen Politik. Mit Habeck und Baerbock steht jetzt eine neue alte Frage im Raum: Wollen die Grünen doch noch Volkspartei werden? Antworten gibt es ab Montag, dann nimmt der neue Bundesvorstand seine Arbeit auf.

Barbara Schmidt-Mattern (Deutschlandradio / Bettina Straub)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.