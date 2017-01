Da wird es unübersichtlich: Die Ernährungswissenschaft unterscheidet zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, dazu kommen schädliche Trans-Fettsäuren - und manche Fette gelten als so gesund, dass sie als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden. Wie viel und welches Fett ist gesund? Sollte ich Butter oder Margarine aufs Brot schmieren? Was ist von Low-Fat-Ernährung zu halten, und was von Low-Carb-Diäten, bei denen mehr Fett und dafür kaum Kohlenhydrate gegessen werden? Oder sollte ich einfach essen, was mir schmeckt? Über diese und andere Fragen rund um fettreiche und fettarme Ernährung diskutiert Georg Ehring mit Gästen und Zuhörern - live auf der Grünen Woche in Berlin. Hörerfragen sind wie immer willkommen.

Live von der Grünen Woche in Berlin. Sie finden den "Marktplatz" auf der "LandSchau-Bühne", Halle 4.2 in der Gemeinschaftsschau "Lust aufs Land - gemeinsam für die ländlichen Räume"

Hörerfragen sind wie immer willkommen. Die Nummer für das Hörertelefon: 00 800 – 44 64 44 64 und die E-Mail-Adresse: marktplatz@deutschlandfunk.de

