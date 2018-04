Die Grünen fordern ein Bleiberecht für Flüchtlinge, die in der Pflege arbeiten.

Nötig sei eine reguläre Aufenthaltsgenehmigung für Pflege- und die Helferberufe als Einstieg in ein Einwanderungsgesetz, sagte der Parteivorsitzende Habeck der Deutschen Presse-Agentur. In Pflegeheimen und Krankenhäusern fehlten Zehntausende Fachkräfte, zugleich schiebe Deutschland auch Flüchtlinge ab, die in diesem Bereich eine Ausbildung machten. Es brauche mehr als nur eine Duldung für die Zeit der Ausbildung. Damit bekämen Flüchtlinge einen Anreiz, sich zu qualifizieren und einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Die Bundesregierung müsse die Gesetzeslage entsprechend ändern.



In Deutschland sind in der Alten- und Krankenpflege rund 35.000 Stellen nicht besetzt. Die Bundesregierung will mit einem Sofortprogramm 8.000 neue Fachkraftstellen schaffen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.