Grünen-Anfrage Bundesregierung hat keine Kenntnisse über Verbleib von Waffen im Nord-Irak

Waffenzubehör auf einem Markt in Erbil im Nordirak. (picture-alliance / dpa / Eric Feferberg)

Die Bundesregierung hat keine Kenntnisse darüber, wie Waffen und Munition eingesetzt werden, die Deutschland an die Kurden im Nord-Irak geliefert hat.

Dies geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Der Grünen-Politiker Nouripour sagte der "Bild"-Zeitung, es sei unverständlich und unverantwortlich, dass Deutschland 2.400 Tonnen Waffen und Munition in ein Kriegsgebiet geliefert habe, ohne zu wissen, in welche Hände diese gelangt seien. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Waffen irgendwann gegen deutsche oder verbündete Soldaten eingesetzt würden. Die Waffen werden seit 2014 an kurdische Kämpfer geliefert, die die Bundeswehr im Nord-Irak ausbildet.