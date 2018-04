Nach dem Angriff auf zwei Kippa tragende Männer in Berlin sieht der Vorsitzende der Grünen, Habeck, die Gründungs-DNA der Bundesrepublik in Gefahr.

Es gebe eine Achtlosigkeit im Umgang mit Sprache. "Jude" sei wieder ein Schimpfwort, über Auschwitz werde gewitzelt, sagte er im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Dies alles schaffe Raum für in der Gesellschaft verankerten Rechtsradikalismus und Antisemitismus. Mit der AfD sei zudem eine Gruppierung stärkste Oppositionspartei, die in Teilen den Holocaust leugne. Habeck sieht dadurch die Gründungs-DNA - Auschwitz darf sich nicht wiederholen - der Bundesrepublik gefährdet. Sorge bereitet dem Grünen-Vorsitzenden auch der Antisemitismus, den arabische Migranten mit nach Deutschland brächten. Diese seien in Ländern aufgewachsen, in denen die Feindschaft zum Staat Israel zur Staatsdoktrin gehöre. Deutschland müsse deutlich machen, dass Antisemitismus hier nichts zu suchen habe und unter keinen Umständen toleriert werde.

