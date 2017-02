Grünen-Chef Özdemir "Bundesregierung zu ängstlich gegenüber Erdogan"

"Die Türkei-Reise Merkels im April ist grundfalsch!" Der Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir. (dpa / picture alliance / Lino Mirgeler)

Der Grünen-Vorsitzende Özdemir übt deutliche Kritik an der deutschen Türkei-Politik.

Die Bundesregierung sei viel zu ängstlich gegenüber Präsident Erdogan, sagte Özdemir der "Bild am Sonntag". Dieser glaube offenbar, Kanzlerin Merkel wegen des Flüchtlingspakts in der Hand zu haben und die Bundesrepublik wie eine - Zitat - "Außenstelle der Türkei" behandeln zu können. Özdemir betonte, er finde es zudem grundfalsch, dass Merkel immer vor wichtigen Wahlen wie beim anstehenden Verfassungs-Referendum in die Türkei reise. Die für April geplante Ankara-Visite könne nur als "Unterstützung für Erdogans Weg in die Diktatur" gewertet werden. Bei dieser Bundesregierung würden Menschenrechte klein geschrieben, meinte Özdemir weiter.