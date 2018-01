Die scheidende Vorsitzende der Grünen, Peter, hat ihre Partei zum Einsatz für kulturelle Vielfalt in Deutschland aufgerufen.

Peter sagte zum Auftakt des Parteitags in Hannover, die Grünen kämpften weiter für eine bunte Republik, gegen Rassismus und Hetze. Demokratie sei kein Sprint, sondern ein Marathon und die Grünen liefen sich gerade warm.



Auf dem Parteitag soll eine neue Doppelspitze gewählt werden. Peter wird, genau wie der Ko-Vorsitzende Özdemir, nicht mehr für das Amt kandidieren. Zur Wahl stellen sich der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck, die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Baerbock und die niedersächsische Fraktionschefin Piel. Habeck hatte angekündigt, im Fall seiner Wahl zum Parteivorsitzenden sein Amt als Umweltminister noch einige Zeit weiterführen zu wollen. Das verbietet die Satzung der Grünen derzeit. Auf dem Parteitag wollen die Delegierten deshalb am Abend über eine Satzungsänderung abstimmen, mit der die Trennung von Partei- und Regierungsamt gelockert werden soll.



Der Parteitag in Hannover dauert bis morgen.