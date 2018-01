Auf dem Bundesparteitag der Grünen in Hannover wird heute eine neue Doppelspitze gewählt.

Die bisherigen Parteichefs Peter und Özdemir treten nicht mehr an. Um ihre Nachfolge bewerben sich die Bundestagsabgeordnete Baerbock, der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck und die niedersächsische Fraktionschefin Piel. Baerbock betonte in ihrer Rede, dass es wieder mehr soziale Gerechtigkeit geben müsse. Die größte Schande in der deutschen Gesellschaft sei die unsichtbare Armut. Piel betonte, Sozialpolitik müsse eng verknüpft sein mit Klimaschutz. Umwelt- und Klimaschutz zu ignorieren, das schaffe Risse in der Gesellschaft.



Um den Weg für Habecks Kandidatur frei zu machen, hatten die Delegierten gestern die Trennung von Partei - und Regierungsamt gelockert. Nach der mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossenen Satzungsänderung könnte Habeck acht Monate lang zugleich Minister und Grünen-Chef sein. Dies hatte der 48-Jährige zur Bedingung für seine Kandidatur gemacht.

