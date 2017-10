Der Grünen-Europapolitiker Albrecht sieht im geplanten Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft einen deutlichen Schritt nach vorne im Einigungsprozess.

Albrecht sagte im Deutschlandfunk, auch wenn von den 28 EU-Mitgliedsländern nur 20 beteiligt seien, sei die Schaffung der Behörde ein Riesenerfolg - in einer Phase, in der es schwierig sei, mit Europa voranzugehen. Zunächst soll sie grenzüberschreitende Straftaten verfolgen, die sich gegen den EU-Haushalt richten. Albrecht äußerte die Hoffnung, ihren Auftrag später etwa auf die Terror-Bekämpfung ausweiten zu können.



Das Europaparlament stimmt heute über die Europäische Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg ab. Sie soll die 100 Juristen beschäftigen. Insbesondere durch Mehrwertsteuerbetrug entstehen Schätzungen zufolge den EU-Staaten Schäden in Höhe von rund 50 Milliarden Euro pro Jahr.