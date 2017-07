Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Roth hat die Neuausrichtung der Bundesregierung in der Türkei-Politik als unzureichend kritisiert.

Man dürfe die Exportbürgschaften für deutsche Lieferungen in die Türkei nicht nur überdenken, sondern klar sagen, dass es diese nicht mehr geben werde, sagte Roth im Deutschlandfunk. Auch die Rüstungsexporte in die Türkei müssten sofort gestoppt werden. Nicht Deutschland habe die Lage eskaliert, sondern der türkische Präsident Erdogan, betonte Roth. Darauf sei eine Antwort nötig. Die Bundesregierung müsse Erdogan klar machen, dass er der türkischen Wirtschaft schade, so die Bundestagsvizepräsidentin.



Das vollständige Interview können Sie in der Dlf-Sendung "Das war der Tag" ab 23.10 Uhr hören.