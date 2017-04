Die Grünen-Parteivorsitzende Peter hat Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, die Schließung des französischen Atomkraftwerks Fessenheim zur Chefsache zu erklären.

Das Thema dürfe nicht alleine dem Bundesumweltministerium überlassen werden, sagte Peter der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". Auch die Lieferungen deutscher Brennelemente an Fessenheim müsse schnell gestoppt werden.



Während Frankreichs Umweltministerin Royal gestern bekräftigt hatte, der Reaktor werde wie geplant im nächsten Jahr abgeschaltet, hatte der Betreiber EDF eine Stillegung erst für 2019 in Aussicht gestellt. Fessenheim ist das älteste noch laufende Atomkraftwerk in Frankreich und liegt direkt an der deutschen Grenze.