Grütters "Freiheit der Kunst muss verteidigt werden"

Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Kulturstaatsministerin Grütters hat vor Einschränkungen der Kunstfreiheit gewarnt.

Dieses Grundrecht müsse verteidigt werden, nicht zuletzt deshalb, weil die deutsche Verfassung auf den Trümmern einer Diktatur aufgebaut worden sei, sagte die CDU-Politikerin der "Welt am Sonntag". So gelte es auch, Künstler in Staaten wie der Türkei oder Russland zu unterstützen. Zugleich kritisierte Grütters die Kulturförderung in Nordrhein-Westfalen als zu gering. Bayern leiste sich immerhin rund 500 Millionen Euro, während das bevölkerungsreichste Bundesland nur rund 190 Millionen Euro pro Jahr ausgebe.