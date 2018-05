Bundesverteidigungsministerin von der Leyen treibt den Umbau der Bundeswehr voran und will die Landes- und Bündnisverteidigung stärken.

Das teilte ein Sprecher in Berlin mit. Er verwies auf den Entwurf eines Grundsatzpapiers, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Demnach will von der Leyen die jahrelang vorherrschende Fokussierung auf Auslandseinsätze beenden. Künftig solle sich die Bundeswehr gleichrangig der Landes- und Bündnisverteidigung widmen. Dies wird der Zeitung zufolge in einem Begleitschreiben als die anspruchsvollste Aufgabe mit dem höchsten Nachholbedarf definiert. Weiter heißt es, dadurch dürften Ausgaben in Milliardenhöhe auf die Bundeswehr zukommen. Der Ministeriumssprecher sagte dazu, die Finanzierungsfrage sei noch nicht geklärt.

