Das Bundesverfassungsgericht hat Zweifel an der Basis zur Erhebung der Grundsteuer.

Die Karlsruher Richter bemängelten, dass die sogenannten Einheitswerte für Grundstücke, Häuser und Eigentumswohnungen in Westdeutschland seit 1964 nicht verändert wurden, im Osten sogar seit 1935 nicht mehr. Zwischen damals und heute lägen Welten, sagte Verfassungsrichter Paulus in einer mündlichen Verhandlung. Der Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums, Meister, räumte ein, es sei zwar in den vergangenen Jahren zu Wertverzerrungen gekommen. Für die Mehrheit der Bürger und Kommunen sei die Feststellung der Einheitswerte aber unproblematisch.



Der Bundesfinanzhof hält das Grundsteuergesetz für verfassungswidrig und hatte deshalb das Gericht in Karlsruhe angerufen. Eine Entscheidung dürfte erst in einigen Monaten fallen. Die Grundsteuer wird von Eigentümern erhoben und an Mieter weitergegeben. Insgesamt geht es um fast 14 Milliarden Euro, die in die Kassen von Städten und Gemeinden fließen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.