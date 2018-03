Japans Ministerpräsident Abe hat alle Vorwürfe der Vetternwirtschaft zurückgewiesen.

Dabei geht es um ein Grundstück in Staatseigentum, das weit unter Marktwert an einen wohlhabenden Unterstützer Abes verkauft wurde. In den offiziellen Dokumenten zu dem Verkauf wurden Hinweise auf Abe, seine Frau und Finanzminister Aso gestrichen. Aso räumte vor einem Parlamentsausschuss die Streichungen durch Mitarbeiter seines Hauses ein, sowohl er als auch Abe betonten aber, diese nicht veranlasst zu haben. Die Opposition spricht dagegen von Vertuschung.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.