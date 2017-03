Nun gastierte Mitte September 2016 nicht irgendein Chor in der St. Wolfgangskirche in Schneeberg, sondern die Wiener Sängerknaben. Der Auftritt dieses wohl berühmtesten Knabenchors der Welt ließ selbst die in dieser Hinsicht verwöhnten Sachsen scharenweise in den riesigen Bergmannsdom strömen. Beim Saisonfinale der Deutschlandfunk-Benefizreihe "Grundton D", das in Kooperation mit dem Musikfest Erzgebirge stattfand, lautete das Motto "Europa hören". Es erklang Barockmusik, die das Publikum mitnahm auf eine Reise von Neapel über Venedig und Wien durch Böhmen bis Leipzig und Dresden.

Barockmusik von Neapel bis Dresden

mit Werken u.a. von

Johann Adolph Hasse

Antonio Caldara

Antonio Vivaldi

Johann Sebastian Bach

Joowon Chung, Sopran

Terry Wey, Altus

Wiener Sängerknaben

Bach Consort Wien

Leitung: Rubén Dubrovsky

Aufnahme vom 16. September 2016 aus der St. Wolfgangskirche in Schneeberg / Sachsen