Dort startete Anfang Mai "Grundton D", die Benefizkonzertreihe von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz in ihre neue Saison. Passenderweise lautete das Motto in Altlandsberg "Inspired by Love". Es geht um die Liebe in der Musik des barocken London. Werke von Händel, Pepusch oder Corelli, die interpretiert werden von einem Traumpaar der Alte Musik-Szene: Sopranistin Dorothee Mields und Blockflötist Stefan Temmingh.

Werke von

Johann Christoph Pepusch,

Arcangelo Corelli,

Georg Friedrich Händel u.a.

Dorothee Mields, Sopran

Stefan Temmingh, Blockflöte

Kathrin Sutor, Violoncello

Wibke Weidanz, Cembalo

Aufnahme vom 7. Mai 2017 aus der Schlosskirche Altlandsberg/Brandenburg