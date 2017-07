Grundton D 2017 - Konzert und Denkmalschutz Musikalisches Erdbeben

1519 verteidigte Martin Luther vor päpstlichen Vertretern in Leipzig seine Thesen. Das Ereignis ging als "Leipziger Disputation" in die Geschichte ein. Während eines Festgottesdiensts sang der Thomanerchor damals eine spektakuläre Messe. Möglicherweise die Missa "Et ecce terrae motus" von Antoine Brumel.

Am Mikrofon: Claus Fischer